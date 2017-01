POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Neupotz (ots) - Neupotz; Am 16.01.2017 befuhr um 11:45 Uhr der Fahrer eines schwarzen Opel Insignia mit MA-?? Kennzeichen die L549 von Rheinzabern in Richtung Neupotz. Am Kreisverkehr "Am Hardtwald" kam der Fahrer auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei Verkehrszeichen. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen die den Unfall bemerkt haben sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

