POL-PDLD: Sachbeschädigungen in Altdorf

Altdorf (ots) - Wie der Ortsbürgermeister der Gemeinde Altdorf, im Landkreis Südliche Weinstraße, am 15.01.2017 der Polizei Edenkoben meldete, haben bislang unbekannte Täter im Ortsbereich Altdorf randaliert. Hierbei wurden zwei Verkehrsschilder und eine Laterne beschädigt. Weiterhin machten sich die Rowdys an einem Altglascontainer zu schaffen, so dass ein Leeren des Containers erschwert wird bzw. alle Gläser und Flaschen dabei herausfallen würden. Nach Angaben des Ortsbürgermeisters, beläuft sich der Gesamtschaden für die Ortsgemeinde auf ca. 2500 Euro. Der Tatzeitraum dürfte in den Tagen vor dem 15.01.2017 liegen. Die Ortsgemeinde hat nun für Hinweise die zu einer Ermittlung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 300 Euro ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben, Telefon 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell