POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Ramberg (ots) - In der Nacht vom 11./12.01.17 wurde ein in der Burgstraße geparkter Ford Fusion in Bereich der Fahrertür beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer war aus ungeklärten Gründen gegen den stehenden Pkw gestoßen und hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Annweiler, Tel. 06346-9646-19 oder pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell