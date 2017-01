POL-PDLD: Hund als Schwarzfahrer unterwegs

Bad Bergzabern (ots) - Am Freitag Morgen verständigte der Zugführer der Regionalbahn Bad Bergzabern - Winden die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, dass er in Winden einen herrenlosen braun/weißen Mischlingshund festgestellt habe und den Vierbeiner jetzt auf der Rückfahrt in die Kurstadt wieder mitnehme, da dieser dort eingestiegen sei. Am Bahnhof in Bad Bergzabern wurde der zutrauliche Mischlingshund an Beamte der PI Bad Bergzabern übergeben und Ermittlungen nach dem Tierhalter aufgenommen. Nach einigen Recherchen wurde ein älteres Ehepaar aus dem Südosten der Kurstadt als verantwortliche Tierhalter ausfindig gemacht. Offensichtlich hatte der Vierbeiner Sehnsucht nach einer Bahnfahrt, so dass er sich im Verlauf der Nacht auf den Weg zum ca. 500 m entfernten Bahnhof machte und den ersten Zug in Richtung Winden nahm, wo er sich im Pulk mit zahlreichen Fahrgästen in die Bahn einschlich. Zusammen mit seinem Herrchen war er in der Vergangenheit immer mal wieder auf den Schienen unterwegs, woran er offensichtlich Gefallen fand. Eventuell war er aber auch auf der Suche nach seinem Herrchen ausgebüxt, da dieser schon einige Zeit im Krankenhaus liegt, und von seinem vierbeinigen Liebling vermisst wird. .

