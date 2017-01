POL-PDLD: Sturmschäden

Wörth am Rhein (ots) - Im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Wörth gab es aufgrund des Sturmes in der Nacht zum Freitag, dem 13.10.2017, mehrere Mitteilungen wegen umgefallener Mülltonnen und Bauzäune. Umgestürzte Bäume blockierten teilweise die Fahrbahnen der K 16 zwischen Minfeld und Büchelberg, die B 9 kurz vor dem Grenzübergang Bienwald und die K 15 kurz vor dem Ortseingang von Schaidt. In der Jahnstraße in Kandel wurde die Fahrbahn komplett durch einen Baum blockiert. Die Straßenmeisterei und die Feuerwehr Kandel beseitigten, beziehungsweise sicherten, die Gefahrenstellen. In den frühen Morgenstunden kam es zu vier Verkehrsunfällen mit leichten Sachschäden durch umgefallene Beschilderungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell