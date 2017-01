POL-PDLD: Rülzheim - Achsbruch am Anhänger verursacht kleine Stauungen

Rülzheim (ots) - Zu kleineren innerörtlichen Staus kam es am Donnerstag in Rülzheim im Bereich der Straße "Am Gaswerk" und der Bahnhofstraße. Ein Traktor mit Anhänger war gegen 16.15 Uhr im Einmündungsbereich mit Achsbruch am Anhänger liegen geblieben. Ursache dürfte Materialermüdung gewesen sein. Überladen war der mit Brennholz beladene Anhänger nach Feststellung von Polizisten vor Ort nicht. Während des Umladens musste die Straße mehrfach kurz gesperrt werden, so dass es im Berufsverkehr zu kleineren Rückstaus kam. Der Sachschaden beläuft sich auf 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell