POL-PDLD: Drogendealer festgenommen

Landau (ots) - Am gestrigen Dienstagmorgen durchsuchten Rauschgiftfahnder der Landauer Kriminalinspektion, mit Unterstützung eines Diensthundeführers, die Wohnung eines 21 - jährigen Landauers. Der Beschuldigte war in das Visier der Drogenfahnder geraten, weil bekannt wurde, dass er auf einer Internetplattform verschiedene Drogen bestellt und offensichtlich auch erhalten hatte. Der Beschuldigte war den Ermittlungsbehörden bereits zuvor kein Unbekannter. Er war bereits mehrfach wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen. Während der Durchsuchungsmaßnahme zeigte sich der junge Mann zunächst kooperativ, ehe er plötzlich versuchte aus der Wohnung zu fliehen, was aber letztendlich verhindert werden konnte. Der Grund des Fluchtversuches wurde sehr schnell bekannt. In der Wohnung fanden die Beamten nahezu 1 kg harter Drogen wie Kokain, Amphetamin und XTC Pillen sowie über 1,5 kg Haschisch und Marihuana. Wahrscheinlich waren die Drogen aufgrund der aufgefundenen Menge zum Handel treiben bestimmt. Diesbezüglich sind noch weitere Ermittlungen erforderlich. Auf Antrag der Landauer Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Landau einen Untersuchungshaftbefehl erlassen und der Beschuldigte wurde nach der Vorführung inhaftiert.

