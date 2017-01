POL-PDLD: Wohnhausbrand in Lingenfeld Nachtrag zur Meldung der Polizei Germersheim vom 10.01.17

Lingefeld (ots) - Am 10.01.2017 kam es gegen 10.34 Uhr zum Brand eines Einfamilienhauses in der Lingenfelder Jahnstraße. Das Feuer brach in einem im Hof des Anwesens befindlichen Unterstand aus, in dem Kartonagen gelagert werden. Von hier aus breiteten sich die Flammen auf das Wohngebäude aus, an welchem Totalschaden entstand. Da auch die Nebengebäude durch das Feuer beeinträchtigt wurden, beläuft sich der geschätzte Gesamtschaden auf etwa 450.000 Euro. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landau wurde ein Brandsachverständiger beauftragt, der den Brandort heute begutachten konnte. Hierbei waren keine Hinweise auf einen technischen Defekt zu erlangen. Als Brandursache dürfte der Umgang mit offener Flamme oder Glut in Betracht kommen. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell