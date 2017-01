POL-PDLD: Handtasche aus Auto gestohlen

Rülzheim (ots) - Eine 35-jährige Frau wurde am Dienstag Opfer eines Diebstahls. Die Frau hatte ihren PKW gegen 21:00 Uhr in der Neufeldstraße abgestellt und ihre Handtasche im Fußraum des Beifahrers liegen lassen. Als sie gegen 23:00 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass ihre Handtasche nebst Geldbeutel mit Personalausweis, Führerschein, 3 EC-Karten, ca. 170 Euro Bargeld und ihrem Haustürschlüssel gestohlen war. Wie der Dieb das Auto geöffnet hat, ist derzeit unklar. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07274-958-0 oder per E-Mail unter www.pigermersheim@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pigermersheim@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell