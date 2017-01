POL-PDLD: Tageswohnungseinbruch

Hagenbach (ots) - Hagenbach; Die kurze Abwesenheit der Hausbewohner nutzte ein unbekannter Täter um in ein Einfamilienhaus in der Berwartsteinstraße einzubrechen. Am 09.01.2016 um 17:20 - 18:30 Uhr gelangte der Täter über eine Terrassentür in die Wohnräumlichkeiten. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell