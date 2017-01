POL-PDLD: Versuchter Aufbruch Zigarettenautomat

Maikammer (ots) - Am 08.01.2016 gegen 06:00 Uhr versuchten Jugendliche in der Hartmannstraße in Maikammer einen Zigarettenautomat mit einer Spitzhacke aufzubrechen, was jedoch misslang. Der Sachschaden beträgt etwa 800 Euro. Das Tatwerkzeug konnte in Tatortnähe sichergestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/955-0 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell