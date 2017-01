POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - Zeugenaufruf

Herxheim bei Landau (ots) - Am Samstag, den 07.01.2017, in der Zeit von 14:30 - 14:40 Uhr, ereignete, in 76863 Herxheim, Untere Hauptstraße, Höhe Anwesen 11, ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer streifte, vermutlich beim Vorbeifahren, den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,- EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell