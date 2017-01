POL-PDLD: Radfahrer verletzt - Verursacher geflüchtet

Gommersheim (ots) - 07.01.2017, 15:20 Uhr

Am 07.01.2016 befuhr ein 24-jähriger Mann aus Speyer mit seinem Rennrad die L530 in Gommersheim. Kurz vor Ortseingang Gommersheim wurde er von einem aus Richtung NW-Geinsheim kommenden dunklen PKW der Marke Dacia, mit Germersheimer Kennzeichen, überholt. Der PKW touchierte hierbei den Radfahrer, wodurch dieser stürzte, sich jedoch glücklicherweise nicht verletzte. Anschließend blieb der Verursacher stehen, vermutlich um nach dem Radfahrer zu sehen. Er öffnete seine Beifahrertür und schlug diese hierbei dem jungen Mann ins Gesicht. Der Radfahrer erlitt dadurch Prellungen und eine Platzwunde im Gesicht. Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/955-0 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell