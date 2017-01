POL-PDLD: 04.01.2017, 17.55 Uhr Bei Glatteis von der Fahrbahn abgekommen

Siebeldingen (ots) - Ein 56-jähriger Mann befuhr mit seiner Ehefrau und der erwachsenen Tochter die L 508 von Siebeldingen in Richtung Frankweiler. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug auf spiegelglatter Fahrbahn ins Schleudern und geriet in den Straßengraben, wo es nach einmaligem Überschlagen auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt, die beiden Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Fahrzeug befand sich noch ein Hund, der augenscheinlich auch nicht verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Straße musste bis zur Bergung des Fahrzeugs für 30 Minuten gesperrt werden.

