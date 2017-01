POL-PDLD: Tannenbäume auf der B 9

Schwegenheim (ots) - Ein 65-jähriger LKW-Fahrer verlor am Dienstagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, zwei Tannenbäume, als er die Bundesstraße 9 aus Richtung Schwegenheim kommend in Richtung Germersheim befuhr. Ein nachfolgender 50-jähriger Fahrer eines Abschleppwagens konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über die Tannenbäume. Dabei wurde der Tank des Abschleppwagens beschädigt und Kraftstoff lief auf die Fahrbahn. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter, jedoch konnte das Kennzeichen seines LKW abgelesen werden. Die Straßenmeisterei musste zur Reinigung der Fahrbahn ausrücken. Es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Gegen den 65-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

