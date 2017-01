POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Edenkoben (ots) - Am 03.01.2017, gegen 17:40Uhr, stieß in der Edenkobener Weinstraße ein 63jähriger Edenkobener mit seinem Pkw Mercedes-Benz Viano an den geparkten Pkw Mercedes-Benz AMG einer 26jährigen aus St. Martin. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 63jährige volltrunken war. Er wurde zwecks Alkoholtests zu hiesiger Dienststelle verbracht. Dort wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Er nahm das Messgerät in die Hand, doch anstatt hinein zu pusten, setzte er es an und versuchte es auszutrinken. Da er offenkundig nicht mehr Herr seiner Sinne war, wurde eine Blutprobe durch die zuständige Bereitschaftsrichterin am Amtsgericht Landau angeordnet. Die Fahrerlaubnis wurde einbehalten und er muss sich nun wegen seiner Trunkenheitsfahrt strafrechtlich verantworten. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 63jährige einer medizinischen Behandlung zugeführt.

