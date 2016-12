POL-PDLD: Gefährliche Körperverletzung unter Asylbewerbern, Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Polizeiinspektion Germersheim

Weingarten (ots) - Am Donnerstagnachmittag (29.12.2016) kam es in Weingarten zu einem Streit zwischen drei syrischen Asylbewerbern. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Kurz vor 16 Uhr gerieten ein 19-jähriger syrischer Asylbewerber mit einem gleichaltrigen und einem 26-jährigen Landsmann in ihrer Unterkunft in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 19-jährige Beschuldigte eine Schere genommen und mit dieser dem 19-jährigen Kontrahenten leichte Verletzungen sowie dem 26-Jährigen eine schwere Stichverletzung zugefügt haben. Der 26-Jährige musste noch gestern notoperiert werden. Derzeit ist er außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige konnte in Weingarten von der Polizei festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landau Haftbefehl gegen den 19-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ursache des Streits konnte bisher noch nicht geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

