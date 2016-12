POL-PDLD: Zu schnell in die Ausfahrt gefahren

Wörth (ots) - Am Mittwoch, dem 28.12.2016, um 17:15 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Peugeot-Fahrer die A 65 von Landau kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. An der Anschlussstelle Wörth-Dorschberg wollte er die A 65 verlassen und fuhr vermutlich zu schnell in die Rechtskurve. Das Fahrzeug brach aus und stieß gegen die Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

