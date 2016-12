POL-PDLD: Unfallflucht geklärt

Wörth-Ortsteil Büchelberg (ots) - Am Dienstag, dem 27.12.2016, um 17:30 Uhr, befuhr der 48-jährige Fahrer eines Lastzuges die Dorfbrunnenstraße und steifte mit einer Ecke des Anhängers das Dach eines Wohnhauses. Durch den Anstoß wurden die Dachrinne und ein paar Ziegel des Hauses beschädigt. Der Lastzug entfernte sich in Fahrtrichtung Grenze, konnte jedoch am Grenzübergang Bienwald angehalten werden. Der Fahrer gab an den Anstoß nicht bemerkt zu haben. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell