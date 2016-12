POL-PDLD: Bei der Polizei Rausch ausgeschlafen

Landau (ots) - 28. Dezember 2016, 12 Uhr Am Mittwoch meldete sich eine 54 jährige Frau über Notruf und teilte mit, dass sie von einem Nachbarn im Treppenhaus eines Wohnhauses in der Xylanderstraße geschlagen wurde. Bei dem Täter handelte es sich um einen 57 jährigen Mann. Beide Personen, die Anruferin als auch der Täter sind der Polizei hinreichend bekannt und setzten bereits die Ursache für zahlreiche Polizeieinsätze. Beide Personen standen unter Alkoholeinfluss. Die Ruhe im Haus wurde wieder hergestellt. Die Ruhe hielt jedoch nicht lange, denn rund eine Stunde später erfolgte ein erneuter Anruf. Dieses Mal versuchte der Mann die Türen seiner Wohnungsnachbarn gewaltsam einzutreten. Bevor es ihm gelang wurde er von Polizeibeamten festgenommen und musste den Nachmittag in einer Ausnüchterungszelle bei der Polizei verbringen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell