POL-PDLD: Frontalzusammenstoß auf der B9 bei Wörth-Langenberg, eine lebensgefährlich verletzte Person, 4 Leichtverletzte Unfallort: B9, zwischen der AS Kandel-Süd und Wörth-Langenberg

Landau (ots) - Am 27.12.2016 gegen 15:30 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B9 zwischen der Anschlussstelle A65 / Kandel-Süd und Wörth-Langenberg. Der 50-jährige Fahrer eines Mercedes ML befuhr die B9 aus Frankreich kommend in Fahrrichtung BAB 65. Der Fahrer aus dem Raum Bruchsal kam aus bislang ungeklärter Ursache auf einer langen Geraden auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden PKW Ford Focus. Zwei weitere Fahrzeuge, die sich unmittelbar hinter dem Ford Focus befanden, konnten nicht mehr ausweichen und fuhren in die Unfallstelle. Bei diesem Zusammenstoß wurde der 57-jährige Ford Focus-Fahrer aus dem Raum Pirmasens in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr aus dem PKW befreit und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht. Der Fahrer des Mercedes ML wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, ebenso seine 21-jährige Tochter und ein 16-jähriger Junge. Auch ein französischer Verkehrsteilnehmer hinter dem Ford Focus wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Alle vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 100000,- EUR. Die B9 war zwischen Kandel-Süd und Wörth-Langenberg von 15:30 Uhr bis zum Berichtszeitpunkt voll gesperrt. Die Sperrung dürfte aufgrund Reinigungs-/ Abschleppmaßnahmen noch mindestens bis 20:00 Uhr bestehen bleiben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein, Tel.: 07271-9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell