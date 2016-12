POL-PDLD: Schwelbrand aus der Steckdose

Annweiler (ots) - 26. Dezember 2016, 23.30 Uhr Am Montag, kurz vor Mitternacht musste die Freiwillige Feuerwehr ausrücken um einen Brand zu bekämpfen. In einem Wohnhaus "Am Kienbusch" hatte eine Steckdose in der Küche gequalmt und dann Feuer gefangen. Der Wohnungsinhaber riss die Steckdose geistesgegenwärtig aus der Wand und erstickte den Brand. Die Feuerwehr überprüfte vor Ort die Leitung um einen weiteren Schwelbrand auszuschließen. Der Brandschaden war mit rund 200 Euro gering.

