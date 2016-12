POL-PDLD: Demente Frau zur glücklichen Familie nach Hause gebracht

Landau (ots) - Ein 66 jähriger Landauer fand eine verwirrte 89 jährige Frau am Gloria Kino in Landau. Sie hatte trotz der kalten Temperaturen keine Schuhe und keine Jacke an. Sie wurde durch die Streifenbesatzung zur hiesigen Dienststelle verbracht. Überprüfung der Krankenhäuser und Pflegeheime verlief negativ. Die Angehörigen konnten schließlich ermittelt werden. Sie waren sehr glücklich ihr an Demenz erkrankte Mutter wieder zu haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell