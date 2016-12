POL-PDLD: Feuerwehrmann riskant auf dem Weg zum Einsatz

Landau (ots) - Ein BMW-Fahrer überholte in Annweiler in der Saarlandstraße im Bereich eines Fußgängerüberwegs ein vorausfahrendes Fahrzeug und fuhr hierzu links an der Verkehrsinsel vorbei. Hierbei gefährdete er ein entgegenkommendes Fahrzeug. Nur durch eine Notbremsung des Gegenverkehrs konnte ein Frontalzusammenstoß vermieden werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer des BMW um einen Feuerwehrangehörigen handelte, der auf dem Weg zum Feuerwehrhaus war, da eine Alarmierung wegen einem Kaminbrand in Waldrohrbach ausgelöst worden war. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

