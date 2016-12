POL-PDLD: Versuchter Einbruch

Hatzenbühl (ots) - Hatzenbühl; Unbekannte Täter versuchten am 21.12.2016 um 18:45 Uhr in ein Wohnanwesen in der Lindenstraße einzubrechen. Hierfür schlugen der oder die Täter eine Scheibe ein. Die anwesenden Bewohner bemerkten den Lärm, alarmierten jedoch erst 15min später die Polizei. Eine Fahndung verlief leider ergebnislos. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell