POL-PDLD: Versuchter Wechselgeldbetrug

Landau (ots) - 20. Dezember 2016, 12.10 Uhr Am Dienstagmittag wurde eine 60 jährige Frau auf einem Parkplatz in der Wieslauterstraße von einer jüngeren Frau angesprochen. Die junge Frau wollte ein 2 Eurostück gewechselt haben. Als die angesprochene Frau in ihrem Münzfach nachschaute, griff die Täterin selbstständig in das Fach um zu wechseln und hielt plötzlich die Bankkarte der Geschädigten in der Hand. Als die ältere Frau dies merkte, zog sie den Geldbeutel ruckartig zurück und nahm der Täterin auch die Geldkarte wieder ab. Die jüngere Frau, die mit 160 cm groß beschrieben wird hatte schwarze schulterlange Haare, war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Wollmütze.

