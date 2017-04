POL-PPWP: Wohnhaus ausgebrannt - mehr als 200.000 Euro Schaden

Wohnhausbrand in Gries Bild-Infos Download

Gries/Kreis Kusel (ots) - Beim Brand eines Wohnhauses in der Hauptstraße ist am frühen Donnerstagmorgen ein Sachschaden von mindestens 200.000 Euro entstanden - verletzt wurde zum Glück niemand. Gegen 1.45 Uhr teilte ein Bewohner des Hauses mit, dass er eine erhebliche Rauchentwicklung festgestellt habe und ergänzte kurze Zeit später, dass ein Zimmer komplett in Flammen stand. Beim Eintreffen der hinzu gerufenen Streife schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl. Die Bewohner - neben dem Anrufer noch seine Ehefrau - waren bereits außerhalb des Gefahrenbereichs. Trotz der Löscharbeiten konnte ein Übergreifen auf ein Nachbaranwesen nicht verhindert werden - es entstand ein Schaden von etwa 200.000 Euro. Die drei Bewohner mussten das Anwesen ebenfalls verlassen. Eine gute Stunde später hatte die Feuerwehr den Brand weitestgehend unter Kontrolle. Nach der ersten Bewertung dürfte das Feuer im Obergeschoss ausgebrochen sein. Seriöse Angaben zur Brandursache sind noch nicht möglich. Die Polizei wird bei den folgenden Ermittlungen einen Sachverständigen hinzuziehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell