POL-PPWP: Mofafahrer bei Auffahrunfall verletzt

Auffahrunfall: Weil eine Pkw-Fahrerin am Donnerstagnachmittag in der Lauterstraße auf einen Roller auffuhr, stürzte der Mofafahrer und verletzte sich leicht. Durch den Unfall wurde ein weiteres Auto, das vor dem Roller an einer roten Ampel wartete, beschädigt. Bild-Infos Download

Kaiserslautern (ots) - Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen ist am Donnerstagnachmittag in der Lauterstraße ein 53-jähriger Mofafahrer leicht verletzt worden.

Der Mann war mit seinem Roller stadtauswärts unterwegs. Weil vor ihm an einer roten Ampel ein Pkw wartete, hielt der 53-Jährige ebenfalls an. Eine 24-jährige Autofahrerin erkannte die Verkehrssituation offensichtlich nicht rechtzeitig und fuhr in Folge von Unachtsamkeit auf den Roller auf. Der 53-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Bei dem Sturz stieß sein Mofa gegen das vor ihm wartende Auto. Der Wagen wurde dadurch beschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf. Gegen die 24-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell