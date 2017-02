POL-PPWP: Zwölfjährigen Jungen angerempelt

Hochspeyer/Kreis Kaiserslautern (ots) - Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 41-jährigen Mann nach einem Vorfall am Mittwochmorgen in der Hauptstraße. Der 41-Jährige soll gegen 8 Uhr in der Bahnunterführung einen zwölfjährigen Jungen absichtlich mit dem Ellenbogen angerempelt haben. Der Junge klagte danach über Schmerzen im Bereich des Oberarms. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen.

