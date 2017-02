POL-PPWP: Mehrfach Polizei beschäftigt

Kaiserslautern (ots) - Am Morgen meldete sich der Wohnsitzlose aus einem Schnellrestaurant in der Innenstadt und gab, dass ihn mehrere Personen am Pfaffplatz überfallen und ausgeraubt hätten. Die Unbekannten hätten ihn mit einem Messer bedroht und sein Handy weggenommen. Allerdings waren seine Angaben derart widersprüchlich, dass erhebliche Zweifel an seiner Schilderung bestehen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme klagte der Mann über Bauschmerzen, war blass und machte einen verwirrten Eindruck. Er wurde an den Rettungsdienst übergeben. Bei der Durchsuchung des 41-Jährigen fanden die Beamten ein Tütchen mit Amphetamin und stellten es sicher. Gegen 18.30 Uhr trat der Mann in der Kurt-Schumacher-Straße in Erscheinung, wo er einen ihm unbekannten Mann attackierte und mit der Faust zuschlug. Doch damit nicht genug: Bei der Anzeigenaufnahme sprachen die Beamten den offensichtlich Verwirrten zur Feststellung seiner Personalien an. Dabei ging er auf einen Polizisten los und versuchte ihn zu treten. Mit körperlicher Gewalt und dem Einsatz von Pfefferspray wurde er zu Boden gebracht und festgenommen. Er musste mit zur Dienststelle kommen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, weil er offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Danach wurde der 41-Jährige bis Donnerstagmorgen in der Arrestzelle untergebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell