POL-PPWP: Im Gedränge Geldbeutel weg

Kaiserslautern (ots) - Eine 68-jährige Frau ist am Montagnachmittag in einem Geschäft in der Eisenbahnstraße Opfer einer dreisten Diebin geworden. Die Geschädigte hielt sich gegen 16.30 Uhr in dem Laden auf, als sich eine junge Frau eng an ihr vorbeidrückte. An der Kasse bemerkte die 68-Jährige, dass ihr Geldbeutel weg war. Die mutmaßliche Täterin war etwa 20 Jahre alt, 1,50 bis 1,60 Meter groß, normale Figur und hatte braune lockige Haare sowie einen dunklen Teint. Sie trug dunkle Kleidung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell