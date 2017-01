POL-PPWP: Mehrere Autos aufgebrochen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) - Mehrere aufgebrochene Autos in der Stadt und im Landkreis sind der Polizei am Montag gemeldet worden. In der Nacht zum Montag schlugen Unbekannte an einem geparkten Wagen in der Pariser Straße die hintere linke Scheibe ein. Anschließend nahmen sie einen Zigarettenanzünder und eine Euro-Münze mit. In der Vogelwoogstraße war ein parkendes Fahrzeug in der gleichen Nacht das Ziel von Automardern. Sie brachten die Scheibe der Beifahrertür zum Platzen und rissen sich ein Motorola-Handy vom Typ Moto GXT1032 und einen Rucksack unter den Nagel. In der Bahnhofstraße in Hochspeyer öffneten Unbekannte in der Nacht zum Montag einen Pkw auf nicht bekannte Art und Weise und bauten anschließend das Autoradio der Marke JVC aus. Der Schaden beträgt rund 130 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Der Tipp der Polizei: Handys, Handtaschen und andere Wertgegenstände gehören nicht in parkende Autos. Von außen erkennbare Gegenstände ziehen Diebe an! Räumen Sie deshalb Ihr Fahrzeug, bevor es Andere für Sie tun!

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell