POL-PPWP: Alkoholisiert in Holzzaun gerast

Kaiserslautern/Otterberg (ots) - Am späten Samstagabend ist ein 24-jähriger Autofahrer in Erlenbach von der Straße abgekommen und in einem Zaun gelandet. Der Mann war zunächst bei einem Fußballturnier in der Otterberger Stadthalle mit Freunden in Streit geraten und fuhr dann unter Alkoholeinfluss mit seinem PKW in Richtung Morlautern davon. Nach der Ampelkreuzung in Erlenbach verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und krachte in einen Holzzaun. Der Unfallfahrer wurde hierbei leicht verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten durch eine Spezialfirma aufgenommen werden. Der Alkoholisierte wurde durch die Streife auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er Freunden übergeben, die ihn wieder mit nach Otterberg nahmen. Dies stellte sich allerdings nicht als sehr gute Idee heraus, da der Mann offenbar noch nicht von seiner Streitlust kuriert war. Im Rahmen einer weiteren Streiterei schlug er einem seiner Bekannten zweimal ins Gesicht. Auch der Vater des Unfallfahrers wurde in die Streitereien hereingezogen und leicht verletzt.

