POL-PPWP: Graffiti entdeckt? - Bitte melden!

Kaiserslautern (ots) - Die Zahl von Graffiti-Schmierereien hat im Bereich Kaiserslautern stark zugenommen. Nachdem im Jahr 2015 insgesamt 128 Straftaten der Sachbeschädigung durch solche Farb-Schmierereien erfasst wurden, erreichte die Zahl im vergangenen Jahr beinah das Doppelte (die endgültigen Zahlen liegen noch nicht vor - die Jahresstatistik ist noch nicht ganz fertig). Die Polizei bittet deshalb darum: Wer Graffiti entdeckt, wird gebeten, dies umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden. Je "frischer" die Schmierereien sind und je schneller sie gemeldet werden, um so besser können die Ermittler Zusammenhänge erkennen und den Verursachern auf die Spur kommen, damit sie für den angerichteten Schaden auch haften müssen.

Beim Polizeipräsidium Westpfalz arbeiten die beiden Stadtinspektionen PI1 und PI2 mit den Ermittlern im Haus des Jugendrechts intensiv zusammen. Die Beamten zählten im Jahr 2016 rund 250 mit Sprühfarbe verunstaltete Gebäude, Fahrzeuge und sonstige Gegenstände. Der geschätzte Sachschaden beträgt rund 125.000 Euro.

Bislang konnten 165 Taten geklärt werden, derzeit sind 85 noch offen. Die ermittelten Tatverdächtigen: sechs Erwachsene, zwei Heranwachsende, sechs Jugendliche, drei Kinder - sozusagen bunt gemischt, also Männer und Frauen, beziehungsweise Mädchen und Jungs.

Zeugenhinweise, wo es Graffiti-Schmierereien gibt, werden von jeder Polizeidienststelle oder Streife entgegen genommen, egal ob mündlich, schriftlich, telefonisch oder per Mail - am besten sogar mit Bild - an die Adresse der Polizeidirektion Kaiserslautern: pdkaiserslautern@polizei.rlp.de

