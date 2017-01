POL-PPWP: Bei Autosuche geholfen

Kaiserslautern (ots) - Zwei Streifen haben am Mittwochabend einem 77 Jahre alten Mann bei der Suche nach seinem Auto geholfen. Der aus dem Stadtgebiet stammende Senior meldete sich gegen 21.45 Uhr und teilte mit, dass sein 5er BMW vermutlich entwendet worden war. Er war als Zuschauer bei den Hallenfußball-Stadtmeisterschaften in der Barbarossahalle und hatte seinen Wagen in der Nähe geparkt. Den Straßennamen wusste er allerdings nicht. Die hinzu gerufene Streife der Kriminalpolizei führte der 77-Jährige zum vermeintlichen Abstellplatz in der Buchenlochstraße. Zwischenzeitlich stellte eine weitere Streife das Auto allerdings in der parallel verlaufenden Theodor-Storm-Straße fest. Der erleichterte Fußballfan wurde zu seinem Wagen gebracht. Beim Besuch der Endrunde am kommenden Wochenende will er sich den Abstellort auf jeden Fall besser merken.

