POL-PPWP: Arbeitsmaschinen mitgenommen

Kaiserslautern (ots) - Zwei hochwertige Maschinen der Marke Hilti haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in der Pariser Straße aus einem roten Kleinbus erbeutet. Die Täter schlugen an dem Toyota Proace die Scheibe einer Hecktür ein und rissen sich aus dem Innenraum einen Akku-Bohrhammer und einen Akku-Schrauber unter den Nagel. Beide Geräte befanden sich mit Zubehör in den roten Originalkoffern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. In der gleichen Nacht schlugen Unbekannte an einem geparkten Mazda in der Forellenstraße zwei Scheiben ein und durchsuchten den Wagen - entwendet wurde nach den ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

