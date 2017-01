POL-PPWP: An Eingangstüren gescheitert

Kaiserslautern (ots) - Weil sie die Eingangstüren nicht öffnen konnten, sind unbekannte Einbrecher in zwei Fällen weiter gezogen, ohne dass sie in die Objekte eingedrungen waren. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen versuchten die Täter die Haupteingangstür einer Kindertagesstätte im Meisenweg gewaltsam zu öffnen, wie am Montag bekannt wurde. Eine Angestellte stellte die Einbruchspuren am Morgen fest und verständigte die Polizei. An der Haustür eines Reihenhauses in der Nordbahnstraße machten sich Unbekannte am frühen Montagmorgen zu schaffen. Eine Bewohnerin wurde zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr durch die Geräusche aufgeweckt. Die Spuren entdeckte der Geschädigte allerdings erst bei Tageslicht und zog die Polizei hinzu. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell