POL-PPWP: Randalierer landet in der Zelle

Kaiserslautern (ots) - In der Ausnüchterungszelle ist am frühen Dienstagmorgen ein 43-jähriger Mann gelandet, der zuvor in einem Haus in der Hellmut-Hartert-Straße randaliert hatte. Gegen 1.30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass der 43-Jährige ständig gegen die Tür des Anrufers und anderer Hausbewohner treten und klopfen würde. Gegenüber den hinzu gerufenen Beamten verweigerte der Betrunkene die Angaben zu seiner Person und provozierte. Als sich seine Aggressionen deutlich steigerten, wurde er gefesselt und mit zur Dienststelle genommen, wo er seine Personalien schließlich angab. Als er den Beamten drohte, ihnen jetzt erst Recht Arbeit zu machen, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in der Gewahrsamszelle untergebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell