POL-PPWP: Getreten und geschlagen

Kaiserslautern (ots) - Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 40-jährigen Mann, der am Montagabend in der Richard-Wagner-Straße eine 31 Jahre alte Frau getreten und geschlagen hat. Das Paar war gegen 22 Uhr auf der Straße aneinander geraten. Neutrale Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet hatten, griffen schließlich und trennten die Streitenden. Durch die Schläge und Tritte hatte die Frau eine blutende Lippe und Verletzungen an der Hand erlitten. Der ebenfalls leicht an der Hand verletzte Mann musste mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Alkoholtest hatte einen Wert von 1,36 Promille angezeigt. Die Frau brachte es auf einen "Pegel" von 1,42 Promille. Die Beamten händigten beiden Beteiligten eine Gewaltschutzverfügung aus. Die Ermittlungen dauern an.

