POL-PPWP: Streit unter Mitbewohnern eskaliert

Kaiserslautern (ots) - Ein schon länger andauernder Streit zwischen einer 37-jährigen Frau und einem 41 Jahre alten Mann ist am Sonntagnachmittag offensichtlich eskaliert. Zwischen den beiden Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt ist es in der Vergangenheit immer wieder zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Am Sonntag soll die Frau dem Mann in die Rippen geschlagen haben. Er verspürte daraufhin Schmerzen und entschied sich am Montag zur Anzeigenerstattung.

