POL-PPWP: Nach Ladendiebstahl - auf der Flucht zwei Fahrzeuge beschädigt

Kaiserslautern (ots) - Filmreife Szenen haben sich am Montagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Merkurstraße abgespielt, als flüchtende Ladendiebe mit ihrem Wagen zwei Autos beschädigten und dann wegfuhren. Gegen 19.45 Uhr betraten drei männliche Personen ein Juweliergeschäft und verschafften sich offensichtlich einen Überblick. Während zwei Personen das Personal mit angeblichem Kaufinteresse ablenkten, riss sich der dritte Täter eine Herrenarmbanduhr im Wert von rund 250 Euro unter den Nagel. Als der hinzu gerufene Detektiv die Verfolgung übernahm, sah ein Zeuge, wie die drei Personen - ein Erwachsener und zwei Jugendliche oder Kinder - in einen Audi A3 stiegen. Als der Detektiv die Beifahrertür öffnete und einen der Jugendlichen herauszog, fuhr der Fahrer weiter und stieß gegen den Wagen einer gerade ausparkenden 25-jährigen Frau. Diese Situation nutzte der festgehaltene Jugendliche und rannte in Richtung Parkplatzausfahrt. Der Audi-Fahrer setzte in diesem Moment zurück und prallte gegen das parkende Auto einer 55 Jahre alten Frau. Anschließend flüchtete der Audi mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ausfahrt. Der geflüchtete Junge sprang schließlich in den fahrenden Audi - anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Opelkreisel und wahrscheinlich A 6 fort. An der Unfallstelle blieb ein Fahrzeugteil des Audis zurück, das sichergestellt wurde. An dem Audi waren MKK-Nummernschilder angebracht - möglicherweise handelte es sich um Ausfuhrkennzeichen. Bei den drei Personen soll es nach Zeugenangaben um "Südländer" gehandelt haben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell