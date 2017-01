POL-PPWP: Von der Fahrbahn abgekommen

Kaiserslautern/ Otterberg (ots) - Glimpflich verlaufen ist ein Verkehrsunfall, der sich in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der L 382 zwischen Otterberg und Baalborn ereignet hat. Eine aus dem Donnersbergkreis stammende 32-Jährige verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Kleinwagen, weshalb sie nach links von der Straße abkam. Das Fahrzeug rutschte anschließend quer über ein angrenzendes Feld und überschlug sich mehrfach. Die Fahrzeugführerin konnte sich selbst aus ihrem stark beschädigten PKW befreien und begab sich zur nächsten Ortschaft. Dort half ihr ein Passant und forderte Hilfe an. Die Fahrerin wurde vom DRK ins Klinikum verbracht. Nach ersten Erkenntnissen trug sie nur leichte Verletzungen davon. Für die Bergung des PKW musste die L 382 kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell