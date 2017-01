POL-PPWP: Wer hat den Täter ohne Sturmhaube gesehen?

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Freitagabend in Landstuhl unterwegs waren und möglicherweise in der Kaiserstraße eine Beobachtung gemacht haben. Hier kam es an einer Tankstelle kurz vor halb 10 zu einer versuchten räuberischen Erpressung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat ein schwarz gekleideter und vermummter Mann um 21.26 Uhr die Geschäftsräume der Tankstelle und forderte die Kassiererin mit vorgehaltener Schusswaffe auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Noch während die Mitarbeiterin das Geld in die mitgebrachte Tüte packte, flüchtete der Täter ohne Beute zu Fuß in Richtung Kindsbach.

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarzem langärmeligem Oberteil und schwarzen Sportschuhen mit auffällig weißen Schnürsenkeln. Sein Gesicht hatte der Mann hinter einer Sturmhaube versteckt, so dass nur die Augen und seine helle Hautfarbe zu erkennen waren. Der Mann sprach pfälzischen Dialekt. Bei der Schusswaffe, die er auf die Kassiererin richtete, soll es sich um eine schwarze Pistole gehandelt haben.

Zeugen, die den Täter vor oder nach der Tat in der Kaiserstraße oder auf seiner Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06 31 / 3 69 - 26 20 mit der Kripo in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

