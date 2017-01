POL-PPWP: Betrunken hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots) - Ein 25-jähriger Autofahrer hat sich am frühen Sonntagmorgen hinters Steuer gesetzt, obwohl er zu viel getrunken hatte. Eine Streife stoppte den Nissan kurz nach 6 Uhr am Stiftsplatz und stellte bei der anschließenden Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von 1,2 Promille an. Der 25-Jährige musste mit zur Dienststelle kommen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Sie wurde bei den Maßnahmen durch die amerikanische Militärpolizei unterstützt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell