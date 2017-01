POL-PPWP: Nach Raubüberfall - 17-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft *** Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei ***

Kaiserslautern (ots) - Nach einem versuchten Raub am Abend des 13. Januar hat die Polizei einen 17-jährigen Tatverdächtigen ermittelt - auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am vergangenen Freitag der Haftrichterin vorgeführt, die Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ. Der Jugendliche soll gegen 21 Uhr am Museumsplatz versucht haben, ein junges Paar auszurauben. Die Geschädigten saßen in einem Fahrzeug, als der 17-Jährige angeblich Geld gewechselt haben wollte. Bevor das Paar flüchten konnte, erlitten sowohl der 23-jährige Mann und die 19 Jahre alte Beifahrerin bei einem Handgemenge Verletzungen (wir berichteten). Aus den polizeilichen Ermittlungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen den Jugendlichen. Dieser ist bereits erheblich strafrechtlich in Erscheinung getreten. Er gab an, nichts mit der Tat zu tun zu haben. Nach der Vorführung am Freitag wurde er in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht. Die Ermittlungen dauern an.

