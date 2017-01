POL-PPWP: Wahllos Fahrzeuge beschädigt

Kaiserslautern (ots) - Drei bislang unbekannte Personen haben am frühen Samstagmorgen in der Fischerstraße mehrere parkende Fahrzeuge beschädigt. Zeugen meldeten die Personengruppe etwa gegen 01:30 Uhr und beobachteten, wie die jungen Männer von der Fischerstraße in Richtung Messeplatz zogen und hierbei scheinbar wahllos Fahrzeuge beschädigten. An insgesamt sieben PKW wurden durch die Randalierer Außenspiegel beschädigt. Bei einem weiteren Fahrzeug wurde eine Scheibe eingeworfen. Bei den drei Tätern soll es sich um ca. 18-20 Jahre alte Männer handeln. Alle seien dunkelhaarig und teilweise mit dunklen Kapuzenpullis bekleidet gewesen. Eine Person habe eine helle Jogginghose getragen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Rufnummer 0631 369-2150.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell