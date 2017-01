POL-PPWP: Verbale Entgleisungen

Kaiserslautern (ots) - Ein 25-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet war in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Schlägerei in der Altstadt involviert. Da er sich gegenüber den hinzugerufenen Beamten äußerst unkooperativ und aggressiv verhielt, sich zudem weigerte einem Platzverweis nachzukommen und überdies die eingesetzten Beamten fortdauernd beleidigte, wurde der stark alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen. Als er später durch seine Freundin mit dem Auto abgeholt und nach Hause gebracht wurde, ließ er es sich abermals nicht nehmen, die Beamten vom Beifahrersitz aus im Vorbeifahren massiv zu beleidigen. Der Mann muss sich nun auf mehrere Strafverfahren einstellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell