POL-PPWP: Paket vom Nachbarn unterschlagen?

Kaiserslautern (ots) - Eine 28-jährige Frau aus der Innenstadt hat am Dienstag einen Hausmitbewohner angezeigt, weil er ein an sie gerichtetes Paket entgegen genommen und nicht an sie weiter gegeben haben soll. Nach Angaben der Geschädigten wurde ihr das Paket im November 2016 zugestellt und vom Zusteller an den 24-jährigen Nachbarn übergeben. Bis zum heutigen Tag hat die Frau den Mann nicht erreicht und ihr Päckchen nicht in Empfang nehmen können. Die Polizei ermittelt wegen Unterschlagung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell