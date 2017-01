POL-PPWP: Mit Radfahrer zusammengestoßen

Kaiserslautern (ots) - Eine 40-jährige Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag am Stiftsplatz mit einem 24 Jahre alten Radfahrer zusammengestoßen - er erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Hyundai-Fahrerin überquerte gegen 15.30 Uhr die Kreuzung Bismarckstraße/Stiftsplatz geradeaus in Richtung Rummelstraße. Dabei übersah sie in der Karl-Marx-Straße den von rechts kommenden und durch die Beschilderung bevorrechtigten Radler. Bei dem Zusammenstoß stürzte er und zog sich Blessuren am Bein zu. Das Auto und das Mountain-Bike wurden beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell