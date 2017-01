POL-PPWP: Mehrere Mängel festgestellt

Kaiserslautern (ots) - Mehrere Mängel hat die Polizei am Montag bei einer Verkehrskontrolle im Zusammenhang mit "Wintergefahren" in der Pariser Straße festgestellt - darunter auch die mögliche Verkehrsuntüchtigkeit eines Seniors. Die Beamtinnen und Beamten hielten zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr insgesamt 69 Fahrzeuge an. Dabei stellten sie insbesondere Mängel bei der Beleuchtung und der Bereifung fest - insgesamt ergaben sich elf Mängelberichte. In einem Fall waren Sommerreifen aufgezogen. Diese führte zur Untersagung der Weiterfahrt und einer Anzeige. Bei der Kontrolle eines 89-jährigen Autofahrers entstanden bei den Beamten erhebliche Mängel in Bezug auf die Fahrtauglichkeit des Seniors. Die Führerscheinstelle erhält eine Mitteilung.

